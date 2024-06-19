Российский суд запретил иностранцам вести спор с «Газпромом» за рубежом Суд запретил Innogy Energie и Engie спор с «Газпром экспортом» за рубежом

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иски «Газпром экспорта» о запрете чешской Innogy Energie и французской Engie продолжать разбирательство в международном арбитраже, говорится в карточке, опубликованной в системе «Электронное правосудие». Суды в России уже выносили несколько судебных запретов такого рода.

Удовлетворить заявление, — говорится в решении.

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО «Газпром экспорт» к австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH о запрете продолжать арбитражное разбирательство в Швеции. Ожидалось, что спор продолжится в Арбитражном институте Торговой палаты города Стокгольма.

Суд постановил, что в случае нарушения запрета OMV Gas Marketing & Trading GmbH должна будет выплатить «Газпром экспорту» €575,2 млн. Защита российской компании настаивала, что санкции Евросоюза лишают «Газпром» доступа к правосудию. Адвокат отметил, что это делает невозможным справедливое рассмотрение споров в судах на территории недружественных юрисдикций.

Ранее представители «Газпрома» пояснили, что арбитраж связан с принятым в конце лета 2022 года односторонним решением о сокращении поставок топлива Engie из-за разногласий по применению соглашений. Российская компания также предупредила французскую сторону о полном прекращении поставок с 1 сентября 2022 года до получения в полном объеме оплаты за ранее поставленное топливо.