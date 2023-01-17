Российского бизнесмена заочно арестовали за порчу особняка Суд в Петербурге заочно арестовал бизнесмена Берсона за порчу особняка князя Черкасского

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Один из учредителей петербургского холдинга «Адамант» Борис Берсон заочно арестован и объявлен в розыск, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Бизнесмен проходит обвиняемым по делу о разрушении исторического особняка князя Черкасского на Васильевском острове, передает ТАСС. Берсон с августа 2013-го по май 2021 года своим бездействием нарушал требования по использованию и сохранению здания, будучи собственником большинства помещений в историческом доме.

Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга в рамках рассмотрения уголовного дела изменил Берсону меру пресечения на заключение под стражу и объявил его в розыск, — говорится в сообщении.

Срок ареста составляет шесть месяцев. Отсчет пойдет со дня фактического задержания мужчины.

В 2014 году особняк Черкасского включили в список объектов культурного наследия регионального значения. При этом здание на протяжении нескольких лет не эксплуатировалось и не охранялось, оно было отключено от коммуникаций, вход также не был ограничен. В итоге помещения исторического особняка стали постоянным пристанищем бомжей, которые распивали там алкоголь и захламляли комнаты.

Следствие оценило ущерб в 39,1 млн рублей. Расследование завершилось еще в 2021 году. Берсон несколько раз не являлся на слушания по делу, ссылаясь на оформленные больничные листы. При этом он не предоставлял данные, согласно которым тот или иной недуг мог бы препятствовать участию в рассмотрении дела.

Тверской суд Москвы ранее заочно арестовал бизнесмена и общественного деятеля Бориса Зимина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Постановление суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.