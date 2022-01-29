Суд в Петербурге восстановил работу после снежных завалов у крыльца

Представители Колпинского районного суда смогли попасть на свои рабочие места после того, как дворники расчистили дорогу до входной двери, а также освободили от снега заезд для машины, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга. 30 января в здание не мог попасть судья, который пришёл на работу для избрания меры пресечения в виде ареста.

Возможность вершить правосудие в Колпинском районном суде Санкт-Петербурга восстановлена, — говорится в сообщении.

30 января на своё рабочее место не мог попасть судья, который пришёл на работу для избрания меры пресечения в виде ареста. Также из-за неубранного снега в здание не смог попасть секретарь, а машина, конвоирования с задержанными, не смогла проехать к зданию. Судья обратился к коммунальным службам муниципалитета.

Ранее председатель жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Зотов заявил, что для качественной уборки снега в Петербурге не хватает 10 тысяч дворников. Он также напомнил про запаркованные машинами дворы. В частности, при наличии техники, которой впору убирать взлётно-посадочную полосу, приходится возвращаться к маленькому трактору и дворнику в жёлтом жилете с лопатой, который за трактором подбирает. Он допустил, что возможна дополнительная регламентация парковки во дворах.