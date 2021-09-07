Суд в Петербурге оставил блогера Хованского в СИЗО

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оставил видеоблогера Юрия Хованского в СИЗО. Он продлил срок его ареста до 8 октября, сообщает Telegram-канал объединённой пресс-службы судов города. Хованский обвиняется в оправдании терроризма из-за исполнения песен про боевиков, устроивших теракт в театральном центре на Дубровке в Москве.

Отметим, что блогер проходит по части 2 статьи 205.2 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Хованского задержали 8 июня. Поводом послужила песня про теракт на показе «Норд-Оста». Ролик с ней был ранее опубликован в Сети.

Блогеру предъявили обвинения не только в призывах к терроризму, но и к совершению насилия в отношении детей и нацменьшинств. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

10 июня Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о его аресте. Сообщался, что Хованский будет содержаться под стражей два месяца, до 8 августа. После арест был продлён.

Накануне арестованный Хованский заявил о невиновности. Он считает, что следователи затягивают дело и пытаются обвинить его хоть в чём-то, чтобы не потерять должности. Хованский надеется, что дело прекратят, его отпустят и даже выплатят компенсацию.