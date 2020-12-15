Суд в Новосибирске вынес приговор медсестре, хватавшей ребёнка за волосы

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Мировой суд в Новосибирске огласил приговор бывшей медсестре детской туберкулёзной больницы, которая ударила маленькую пациенту по лицу и хватала её за волосы.

По словам представителя суда, А. В. Андриянова была признана виновной в жестоком обращении с ребёнком и приговорена к исправительным работам.

Срок один год с удержанием заработной платы 10% в доход государства, — уточнил он.

В силу приговор пока не вступил, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что заведующий детским филиалом туберкулёзной больницы в Новосибирске, где медперсонал был уличён в жестоком обращении с детьми, был уволен с должности.

По данным следствия, 2 ноября девочка проснулась и встала с кровати до подъёма. За это 35-летняя медсестра ударила её по лицу. 4 ноября женщина подняла пацииенткуза волосы, а затем кинула её на кровать. Ребёнок «провинился» тем, что ходил по палате во время тихого часа.

Видео, на кадрах которого видно, как медсестра берёт малолетнюю девочку, опубликовала пациентка, проходившая обследование в данном медучреждении. По её словам, подобные действия со стороны медсестры происходили регулярно.