В Новосибирске арестовали лидеров «секты Виссариона»

https://static.news.ru/photo/36e66b12-fd5d-11ea-930e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Тороп Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца основателя «Церкви последнего завета» Сергея Торопа, называющего себя Виссарионом. Такой же срок ареста назначен его пресс-секретарю Вадиму Редькину и руководителю частной школы, где учатся дети членов общины, Владимиру Ведерникову.

Мужчин подозревают в создании в Красноярском крае религиозного объединения, чья деятельность сопровождалась насилием над гражданами, сообщает ТАСС.

Избрать в отношении Торопа Сергея меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 22 ноября включительно, — огласила решение судья Алла Веселых.

Бывший рок-музыкант, в прошлом участник группы «Интеграл» Редькин после оглашения решения заявил журналистам, что не признаёт себя виновным.

За два года следствия в общине Виссариона я не подвергался никаким следственным мероприятиям: ни как свидетель, ни как обвиняемый, — пояснил один из руководителей общины.

Следователи считают, что задержанные мужчины привлекали денежные средства граждан, чтобы получить доход от религиозной деятельности. Также они долго применяли психологическое насилие, с помощью которого части последователей причинили тяжкий вред здоровью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Виссариона называют «сибирским Иисусом». Кто он такой, как за последние 30 лет построил своё религиозное государство внутри официального, а также о том, связано ли преследование виссарионовцев с проявившимся недавно феноменом «религиозных оппозиционеров», рассказывается в материале NEWS.ru.