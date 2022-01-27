Суд в Нижнем Новгороде арестовал вынесшую 26 млн рублей кассиршу банка

Суд арестовал на два месяца кассиршу банка из Нижнего Новгорода, которая украла 26 млн рублей, сообщили в пресс-службе инстанции. Деньги 23-летняя Ксения Орлова выносила из отделения в течение года. Девушка планировала скрыться за границей, но не успела, её задержала полиция. Теперь ей грозит до десяти лет тюрьмы.

Крупную недостачу выявили в банке 24 января, когда кассирша не появилась в офисе и перестала отвечать на звонки коллег. После задержания Орлова рассказала, что часть средств проиграла на спортивных ставках, остальное потратила на новый iPhone и пластическую операцию по увеличению груди.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции изъяли часть средств (2,18 млн рублей), которые были украдены кассиршей одного из банков в Ачинске Красноярского края. По данным правоохранителей, всего было похищено 15 млн рублей, $49,5 тысячи и €49,2 тысячи. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата): санкции по этой статье предусматривают до 10 лет лишения свободы. Кассирша сама сдалась полиции.