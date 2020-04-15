Суд в Москве впервые оштрафовал салон красоты за нарушение карантина

https://static.news.ru/photo/21c306e0-7f0a-11ea-8f7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Хозяйка салона красоты в центре Москвы Дарья Молокина по решению Тверского суда должна будет заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение карантина и продолжение работы в период всеобщей самоизоляции.

Об этом 15 апреля журналистам рассказали в пресс-службе инстанции. Тверской суд признал Молокину виновной в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

В протоколе сказано, что владелица салона красоты продолжала оказывать клиентам услуги после вступления в силу указа мэра Москвы о закрытии заведений соответствующего типа. Сама Молокина на заседание суда не явилась, обсуждать с журналистами сложившуюся ситуацию она отказалась, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, закрытие кафе в центре Москвы бетонными блоками никак не связано с нарушениями введённого карантина на фоне пандемии коронавируса, заведение не работает уже давно. Об этом журналистам рассказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.