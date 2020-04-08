Суд в Москве рассмотрит дело мужчины, забившего собаку на глазах у ребёнка

Симоновский суд столицы зарегистрировал уголовное дело в отношении мужчины, который зимой 2018 года насмерть забил собаку и угрожал ребёнку, гулявшему с ней.
По данным пресс-службы суда, Алексею Давыдову предъявлено обвинение в угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью, умышленном повреждении имущества и жестоком обращении с животными в присутствии малолетнего.
Инцидент произошёл 4 декабря 2018 года на детской площадке возле дома на юге Москвы. Мужчина, выгуливавший собаку, десятью ударами арматуры забил питомца ребёнка, который пытался заступиться за животное. В ответ на это Давыдов оттолкнул его и пригрозил убийством,
Ранее NEWS.ru писал, что российский рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, заявил, что он не виноват в том, что его собака подралась с соседской. Он призвал общественность успокоиться и жить дружно.
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