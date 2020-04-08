Суд в Москве рассмотрит дело мужчины, забившего собаку на глазах у ребёнка

https://static.news.ru/photo/1d51594e-7998-11ea-88d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Симоновский суд столицы зарегистрировал уголовное дело в отношении мужчины, который зимой 2018 года насмерть забил собаку и угрожал ребёнку, гулявшему с ней.

По данным пресс-службы суда, Алексею Давыдову предъявлено обвинение в угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью, умышленном повреждении имущества и жестоком обращении с животными в присутствии малолетнего.

Инцидент произошёл 4 декабря 2018 года на детской площадке возле дома на юге Москвы. Мужчина, выгуливавший собаку, десятью ударами арматуры забил питомца ребёнка, который пытался заступиться за животное. В ответ на это Давыдов оттолкнул его и пригрозил убийством, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что российский рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, заявил, что он не виноват в том, что его собака подралась с соседской. Он призвал общественность успокоиться и жить дружно.