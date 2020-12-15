Суд в Москве признал мигранта виновным в убийстве во время драки у метро

https://static.news.ru/photo/fb059cda-3ee3-11eb-8328-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Суд в Москве приговорил к 15 годам колонии 21-летнего мигранта, признанного виновным в убийстве одного человека и нанесении телесных повреждений другому во время драки у станции метро «Электрозаводская» в столице, рассказала глава пресс-службы прокуратуры мегаполиса Людмила Нефёдова. Фигуранта зовут Нурболот Уулу Ырысбек.

Инцидент произошёл 19 июня 2020 года, один гражданин погиб, ещё трое получили ранения. По мнению оперативников, в день потасовки Ырысбек с подельниками, уголовное дело в отношении которых выделили в отдельное производство, в кафе на Большой Семёновской улице спровоцировал конфликт с другими посетителями. Участники драки перешли на детскую площадку, взяв в руки в качестве оружия стеклянные бутылки, камни, палки и ножи, говорится в сообщении на официальном сайте надзорного ведомства.

Ырысбек из хулиганских побуждений нанёс одному из убегавших удар ножом в область груди, причинив ему колото-резаное ранение, повлекшее смерть мужчины. Затем он дважды ударил ножом ещё одного мужчину, причинив ему лёгкий вред здоровью, — отметила Нефёдова.

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