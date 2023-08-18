Сопредседателя «Голоса» арестовали в Москве Суд постановил арестовать сопредседателя «Голоса» Мельконьянца до 17 октября

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Басманный районный суд города Москвы принял решение арестовать до 17 октября юриста и сопредседателя движения «Голос» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Григория Мельконьянца, сообщает ТАСС. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следственных органов по делу об организации работы нежелательной НПО.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следственных органов об избрании в отношении Мельконьянца меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 октября, — объявила в ходе заседания судья Наталья Дударь.

Обвиняемый вину не признал, адвокат будет обжаловать решение суда.

Ранее Мельконьянц был доставлен на допрос в Следственный комитет России. При этом у юриста и его соратников в восьми российских регионах, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге, прошли обыски. Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал на 15 суток координатора «Голоса» Владимира Егорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его признали виновным в неповиновении полиции.

Сопредседатель организации Станислав Андрейчук сообщил, что обыски у участников движения связаны с деятельностью ENEMO. По его словам, сотрудничество с европейской сетью по наблюдению за выборами прекратилось в 2021 году, когда ей был присвоен статус нежелательной. Общественник добавил, что большинство сторонников «Голоса» остались в России.