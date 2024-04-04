Суд в Москве отказался арестовать профессора РАНХиГС за взятку Суд в Москве избрал запрет определенных действий профессору РАНХиГС

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Марина Телюкина

Таганский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий профессору РАНХиГС Марине Телюкиной по делу о получении крупной взятки, сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции. Мера избрана сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 3 июня.

Постановлением Таганского районного суда города Москвы в отношении Телюкиной Марины Викторовны избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 3 июня 2024 года, — сказали в суде.

Ранее собщалось, что судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича для обеспечения иска Генпрокуратуры по делу о взыскании имущества «Макфа» и аффилированных с этим акционерным обществом компаний. Сумма арестованных активов составляет сто триллионов рублей.

Ранее Генпрокуратура потребовала передать в доход государства акции одного из крупнейших производителей макарон АО «Макфа». Надзорное ведомство увидела в экономике этой компании коррупционное происхождение. Там обратили внимание, что бенефициары компании Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, будучи представителями органов госвласти.