WhatsApp оштрафовали на полмиллиона рублей Суд Москвы оштрафовал WhatsApp на 500 тысяч за нарушение правил работы в России

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Московский Мировой суд обязал WhatsApp выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей за нарушение правил работы в России, сообщили ТАСС в пресс-службе Таганского суда. Статья, по которой оштрафовали мессенджер, предусматривает наказание за повторное неисполнение организатором распространения информации в Сети обязанности уведомить уполномоченный федеральный орган о начале осуществления своей деятельности.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 371 Таганского района Москвы компания WhatsApp LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что WhatsApp считается самым популярным в России интернет-ресурсом, его среднесуточный охват составляет 67%. В тройку лидеров также вошли «Яндекс» (56%) и Google (53%).

До этого администрация WhatsApp объявила о намерении отключить аккаунты, владельцы которых долгое время не пользовались ими. Пользователей предупредили, что избежать блокировки можно, если проявить активность в приложении, говорится на официальном сайте WhatsApp.