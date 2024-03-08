Суд в Москве не стал рассматривать иск АСВ к владельцам КИВИ Банка Суд в Москве перенес до 5 апреля рассмотрение иска АСВ к владельцам КИВИ Банка

Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 5 апреля иск КИВИ Банка в лице его временной администрации — Агентства по страхованию вкладов — к владельцам банка, следует из определения в арбитражной картотеке. Уточняется, что причиной переноса стали нарушения, допущенные истцом при подаче заявления, передает ТАСС.

АВС в январе потребовало не только аннулировать договор купли-продажи, но и соглашение о залоге. Кроме того, истец через суд также хочет добиться принятия обеспечительных мер к ответчикам — рассмотрение также перенесено на 5 апреля.

КИВИ Банк лишился лицензии на банковские операции по решению ЦБ от 21 февраля. Тогда регулятор заявил, что КИВИ Банк открывал новые счета с данными граждан без их ведома и осуществлял переводы, тем самым создавая риски для данных физических лиц. Кроме того, руководство КИВИ Банка обвинили в неприятии мер, направленных на снижение рисков его деятельности, как было предписано Центробанком.

Ранее стало известно, что АВС выплатило вкладчикам КИВИ Банка первые деньги по страховке, они получили около 880 млн рублей. Это составляет 20% объема страховой ответственности, отметили в госкорпорации.