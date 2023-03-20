В московском метро мужчину арестовали за эмблему «Азова» в телефоне Суд в Москве арестовал мужчину на 14 суток за эмблему полка «Азов» на заставке его телефона

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Черемушкинский суд Москвы арестовал на 14 суток приезжего из Ставрополья Юрия С., который показывал пассажирам столичного метро эмблему украинского националистического полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает ТАСС. Один из пассажиров подземки вызвал полицию, после чего мужчина был задержан. В суде он заявил, что изначально был нейтрально настроен к СВО на Украине, но затем, просматривая определенные YouTube-каналы, в том числе признанных в РФ иноагентами, занял антироссийскую позицию.

Самойлова Юрия Олеговича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов) об административных правонарушениях и подвергнуть административному наказанию в виде административного ареста сроком на 14 суток, — сказано в документе суда.

Ранее взятый в плен солдат ВСУ Вячеслав Андреев рассказал, как боевики украинского «Азова» расстреливали мирных жителей и их дома в Мариуполе. Военнослужащий подчеркнул, что лично видел, как боевики из танка обстреливали пятые этажи, а затем пускали слух, что это сделала Россия. По его словам, украинских солдат обучали инструкторы из стран НАТО.