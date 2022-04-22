Суд в Москве арестовал Кара-Мурзу по делу о дискредитации ВС России
Захар Чайченко
Захар Чайченко
21:35, 22 апреля 2022
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза (слева), подозреваемый в распространении фейков о российской армии, после заседания Басманного суда города МосквыФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Басманный районный суд одобрил ходатайство следователя о заключении оппозиционера Владимира Кара-Мурзы под стражу до 12 июня, пишет ТАСС. Ранее в отношение публициста возбудили уголовное дело за распространение фейковой информации о Вооружённых сил России. Кара-Мурзу привлекли к уголовной ответственности по статье 207.3 Уголовного кодекса РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России»).
Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 12 июня в отношении Кара-Мурзы Владимира Владимировича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 207.3 УК РФ, — сказано в сообщении.
Ранее Хамовнический суд Москвы назначил Кара-Мурзе — младшему 15 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции. Как сообщил адвокат Прохоров, это максимальная санкция за данное правонарушение. Защитник опубликовал текст рапорта, в котором полицейские описали нарушение.
11 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали Кара-Мурзу возле его дома.
25 мая 2021-го Следственный комитет отказал оппозиционному политику в требовании возбудить дело о покушениях на его убийства в 2015 и 2017 годах. Поводом для обращения Кара-Мурзы в правоохранительные органы стало расследование Bellingcat (организация, исполняющая функции иностранного агента) и The Insider (организация, исполняющая функции иностранного агента). В нём говорилось о том, что оппозиционера отравили и причастны к этому несколько сотрудников спецслужб.