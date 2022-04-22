Суд в Москве арестовал Кара-Мурзу по делу о дискредитации ВС России

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Вопрос проведения территориальный реформы на фоне спецоперации на Украине так или иначе встанет, заявила NEWS.ru сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. Она добавила, что она, скорее всего, будет проходить с учётом исторических особенностей, территориального устройства и пожелания людей.

Здесь необходимо будет рассмотреть несколько аспектов, так или иначе мы должны понимать то, что вопрос о проведении административно-территориальной реформы с учётом событий, происходящих на Украине, так или иначе встанет, тем...