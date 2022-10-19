Суд в Ленинградской области остановил мобилизацию убежденного баптиста

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Мобилизация убежденного баптиста Павла Мушуманского была остановлена решением Гатчинского городского суда в Ленинградской области, пишет «Коммерсант». Мужчина требовал прохождения альтернативной гражданской службы по религиозным соображениям. В сентябре его отправили в войска, позднее суд обязал приостановить мобилизацию на период разбирательства. При этом из части Мушуманского пока не отпускают.

Не могу выполнять приказы, направленные на уничтожение, поражение живых людей, — написал призывник-баптист в своем иске.

С 2019 по 2021 год Мушуманский уже проходил АГН. Он работал в прачечной психоневрологического интерната Кингисеппа. В сентябре этого года баптист получил повестку в гатчинский военкомат. Мужчина прибыл туда и, как уточняется в иске, был мобилизован.

Представители Мушуманского подали иск, по которому сначала было возбуждено уголовное дело, а после вынесено определение. Гатчинский суд приостановил решение о мобилизации, как и действие повестки об отправке к месту службы. Следующее заседание по заявлению состоится 15 ноября.

Ранее в Санкт-Петербурге районный суд отказал местному жителю в иске к призывной комиссии по мобилизации, в котором заявитель просил заменить ему военную службу альтернативной гражданской, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В ведомстве отметили, что Невский районный суд рассмотрел административное исковое заявление Кирилла Березина, убеждениям которого противоречит военная служба.