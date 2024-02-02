Суд в Королеве согласился выписать повестку Конашенкову Суд в Королеве выпишет повестку Конашенкову на заседание по делу журналиста

Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Судья Королевского городского суда согласился выписать повестку представителю Минобороны России Игорю Конашенкову для участия в качестве свидетеля стороны защиты в деле журналиста RusNews Романа Иванова, обвиняемого в распространении фейков об армии. С соответствующим требованием выступила адвокат Катерина Тертухина, передает RusNews. При этом прокурор выступил против.

На заседании 2 февраля выступили несколько свидетелей со стороны защиты. В том числе в суде была мать Иванова, которая отметила, что не справляется дома одна с бытовыми делами в силу возраста и болезненного состояния.

Романа Иванова судят за публикации в своем Telegram-канале «Честное Королевское», где он в том числе опубликовал текст про доклад ООН о событиях в украинской Буче весной 2022 года.

Ранее суд приговорил 72-летнюю пенсионерку из Шахт к 5,5 года колонии за фейки о российской армии. Поводом для судебного разбирательства стали репосты в социальной сети «ВКонтакте». Гособвинитель требовал назначить пенсионерке шесть лет лишения свободы после того, как она поделилась в Сети публикациями о количестве погибших российских военнослужащих в зоне СВО и «эмоциональным роликом».