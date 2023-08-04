Суд в ХМАО узаконил мобилизацию с бронью: как не попасть в зону СВО Юрист объяснил, какие гарантии нужно требовать у работодателя

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Суд в ХМАО признал право военкоматов мобилизовать граждан с бронью. Соответствующее решение принято по иску сотрудника управления по переработке газа «Сургутнефтегаза» Сергея Вахромеева. Он решил оспорить законность получения повестки по мобилизации. Суд отказал газовику дважды — в первой инстанции и апелляционной. В решении сказано, что работодатель не выполнил требования, указанные в методических указаниях по бронированию военнообязанных, а сама бронь «не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки». NEWS.ru узнал подробности дела и выяснил, в каких случаях могут мобилизовать даже с бронью и при каких условиях военнообязанные точно не попадут в зону СВО.

Как работник «Сургутнфтегаза» пытался отменить мобилизацию

Получив повестку с требованием явиться в военкомат по частичной мобилизации, сотрудник «Сургутнефтегаза» Сергей Вахрамеев обратился в суд Сургута с иском к военному комиссару ХМАО и призывной комиссии города. Он указал, что работодатель включил его в список на оформление отсрочки от призыва по мобилизации и в военное время. В связи с этим Вахромеев потребовал признать решения о его мобилизации незаконным, а также предоставить отсрочку от призыва.

Истец настаивал на том, что ему ошибочно поставили категорию годности А (годен к военной службе). Вахромеев утверждал, что страдает неврологическим заболеванием, позволяющим отнести его к категории В (ограниченно годен к военной службе). Житель ХМАО обратил внимание на то, что не направлялся на медицинское обследование во время прохождения комиссии в военкомате, пишет «Коммерсант».

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Представитель «Сургутнефтегаза» во время судебного заседания заявила, что истцу вручили повестку 30 сентября 2022 года, а 3 октября компания направила письмо с просьбой рассмотреть возможность аннулировать ее и оформить бронь. Однако уже 12 октября Вахрамеев был мобилизован.

На судебном заседании представитель военкомата заявил, что письмо от «Сургутнефтегаза» со списком претендующих на бронь сотрудников было получено 11 октября. Во время сверки этого документа в ходатайстве по бронированию Сергея Вахрамеева было отказано, поскольку его должность не была включена в перечень тех позиций, которые позволяют освободить человека от мобилизации.

Что решил суд по иску мобилизованного газовика

В апреле городской суд Сургута оставил иск Сергея Вахрамеева без удовлетворения, а 25 июля коллегия по административным делам суда ХМАО отклонила и апелляционную жалобу на это решение. Судебный акт ссылается на документ под названием «Методические рекомендации по бронированию граждан РФ».

Согласно этим рекомендациям, забронированные запасники освобождаются от призыва по мобилизации и в военное время. Но чтобы оформить бронь, работодателю предстоит выполнить ряд действий. После этого сотрудникам вручаются удостоверения об отсрочке. Как следует из определения суда ХМАО, в случае с Сергеем Вахромеевым какое-то из требований представители «Сургутнефтегаза» не выполнили. То есть, говорится далее в постановлении апелляционной инстанции, «фактически на момент принятия оспариваемого решения бронь на него отсутствовала».

Одним из ключевых аргументов суда ХМАО против иска Сергея Вахромеева стал пункт, который может трактоваться как право военкоматов призывать граждан с бронью.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Согласно пункту 5 Общего раздела указанных Методических рекомендаций, бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки, так как для выполнения своих мобилизационных мероприятий военные комиссариаты вправе привлекать забронированных граждан», — сказано в апелляционном определении суда ХМАО.

NEWS.ru обратился в пресс-службу «Сургутнефтегаза» с просьбой рассказать о позиции компании по этой ситуации, но там отказались давать комментарий.

Как отреагировали на решение суда в Госдуме

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что работодатели должны грамотно оформлять документы, чтобы обеспечивать своим сотрудникам возможность избежать мобилизации.

«Случаи бывают разные, но, вообще, документы, касающиеся призыва и мобилизации, должны быть составлены безупречно, чтобы таких разночтений, которые расшатывают общество, ни в коем случае и не возникало. Конечно, нужно это обязательно оговаривать, когда дается отсрочка или бронь, чтобы решать это потом не в судах, а в военкоматах», — заявил Журавлев.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Могут ли военкоматы призывать военнообязанных с бронью

Как заявил NEWS.ru адвокат Михаил Салкин, ссылка на положение методических рекомендаций о праве военкоматов «привлекать забронированных граждан» не означает, что этот документ выше федерального закона. Речь идет о ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», которым предусмотрена отсрочка для тех, кто имеет бронь.

«Следует помнить, что федеральный закон имеет большую силу, чем подзаконные акты, они не могут ему противоречить. Если гражданин является „забронированным“ в порядке, установленном правительством РФ, то отсрочка предоставляется в обязательном порядке», — подчеркнул Салкин.

Также он напомнил, что основание для решения суда ХМАО в том, что истец не был включен в число забронированных лиц по вине работодателя, поэтому для военного комиссариата он таковым не считался.

Однако Михаил Салкин не исключил, что забронированных работников могут «забирать по мобилизации», поскольку «именно военный комиссариат, по сути, определяет, забронирован гражданин или нет». Работодатель в данном случае «всегда выступает в роли просителя».

«Если захочется призвать конкретных граждан с нужной учетной специальностью, полагаю, их просто исключат из числа забронированных и далее призовут на общих основаниях», — не исключил адвокат.

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Pres

Также, по мнению Михаила Салкина, решение суда в ХМАО в целом может означать, что наличие работы, которая представляет бронь от мобилизации, «не является гарантией непопадания в зону СВО».

«При прогнозировании рисков быть призванным нужно учитывать только гарантированные основания, прямо проименованные в законе и без каких-либо условностей, а именно наличие четырех и более детей в возрасте до 16 лет, троих детей до 16 лет и беременной супруги либо подтвержденное заболевание, препятствующее призыву на военную службу», — констатирует юрист.

По его словам, решение по иску Сергея Вахрамеева «дает сигнал работнику, что от работодателя необходимо получать не просто устные гарантии бронирования, а еще и удостоверение об отсрочке на руки». Это предусмотрено п. 48 постановления правительства РФ № 719 «Об утверждении положения о воинском учете».

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