Экс-замглавы Минвостокразвития Крутикова арестовали

Суд в Хабаровске арестовал на два месяца бывшего заместителя министра по развитию Дальнего Востока Александра Крутикова по делу о превышении должностных полномочий, сообщает РИА Новости. Он будет находиться под стражей как минимум до 5 июня.

Крутикову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 7 апреля по делу о превышении должностных полномочий — пункт «в», часть 3 ст. 286 УК РФ, — сказали в Центральном районном суде Хабаровска.

По информации PrimaMedia.ru, дело Крутикова связано с расследованием истории с выдачей субсидий хабаровской компании «Азия Лес». Как пишет издание, по делу бывшего замминистра могут проходить начальник отдела сопровождения комплексных, крупных и ресурсных инвестиционных проектов ведомства Александр Павлов и гендиректор ООО «Азия Лес» Александр Пудовкин.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год сотрудники Минвостокразвития незаконно выдали федеральную субсидию в сумме 840 млн рублей на возмещение затрат, связанных со строительством объектов инфраструктуры для инвестиционного проекта. По данным издания, проект так и не ввели в эксплуатацию, а деньги похитили. Руководство компании «Азия Лес», по данным следствия, незаконно получило из федерального бюджета более 1 млрд рублей субсидии и вырубило лес на сумму свыше 9 млрд рублей.

Крутиков родился в 1987 году в городе Одинцово. В 2010 году он вошёл в Совет депутатов Одинцовского муниципального района, в 2012 году стал председателем Общественной палаты Одинцовского муниципального района, а годом позже — первым заместителем руководителя администрации Одинцовского муниципального района. На работу в Минвостокразвития он пришёл в 2014 году, в министерстве он возглавлял департамент обеспечения реализации инвестиционных проектов, на должность заместителя министра по развитию Дальнего Востока его назначили в 2016 году. До ареста он был гендиректором управляющей компании «Корпорация «Рыба.РФ».