Суд в Чите оштрафовал мужчину за карикатуру на Путина

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Русская православная церковь (РПЦ) не отлучает от церкви людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Однако при этом она не считает, что их сожительство законно и нормально. Об этом заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

По его словам, РПЦ относится к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией с пастырской ответственностью. Мы этих людей не выгоняем из церкви, мы их не отлучаем от церкви. Они приходят к...