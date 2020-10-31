Суд в Чите оштрафовал мужчину за карикатуру на Путина

Центральный районный суд Читы оштрафовал местного жителя на 30 тыс. рублей за размещение в социальной сети карикатуры на мужчину, «внешне похожего» на президента России Владимира Путина. Соответствующее решение находится в картотеке суда.
Гражданин Витковский Б. Б., согласно тексту документа,
Согласно заключению специалиста № от дд. мм. гггг размещённый Витковским Б. Б. пост (высказывание) содержит признаки оскорбления в адрес представителя органа власти — президента РФ Путина В. В., — говорится в тексте документа.
Как писал NEWS.ru, 23 июля суд в Екатеринбурге арестовал политолога Фёдора Крашенинникова на семь суток. Он был признан в повторном неуважении к власти. Поводом для возбуждения дела стала фраза из поста политолога в его Telegram-канале, посвящённая судьям Конституционного суда.