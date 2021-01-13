Суд в Челябинске оправдал участников акции «Он нам не царь»

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Центральный районный суд Челябинска вынес оправдательный приговор двум участникам проходившего в 2018 году митинга против инаугурации президента Владимира Путина на четвёртый срок «Он нам не царь».

Активистов обвиняли в хулиганстве по предварительному сговору по политическим мотивам. Во время следствия они находились под подпиской о невыезде, рассказали в суде.

Суд вынес оправдательный приговор Юрию Вашурину и Оксане Ерёминой, которые обвинялись следствием по ч. 2 ст. 213 УК РФ, — передаёт «Интерфакс».

Следствие требовало назначить обвиняемым три с половиной года колонии. По версии силовиков, они «по политическим мотивам с предварительным сговором» принимали участие в прорыве полицейского оцепления. Вашурин и Ерёмина являются волонтёрами в челябинском штабе Алексея Навального, говорится на странице организации в соцсети «ВКонтатке».

Акция «Он нам не царь» проходила по всей России 5 мая 2018 года, за два дня до инаугурации Путина на свой четвёртый срок. Выйти на неё людей призывал политик Алексей Навальный. В ходе протестов задержали больше 1,5 тысячи человек, больше всего задержаний пришлось на Москву, Санкт-Петербург и Челябинск, писал NEWS.ru.