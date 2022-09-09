Суд утвердил штраф для Google в размере 21,7 млрд рублей за фейки о СВО

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Таганский суд Москвы Суд утвердил оборотный штраф (санкции в размере доли от годовой выручки компании) для Google в размере 21,7 млрд рублей за неудаление фейков о СВО на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Полная сумма штрафа составила 21 млрд 770 млн 392 тысячи 317 рублей или 10% от годового дохода американской компании.

Таганским районным судом Москвы постановление мирового судьи от 18 июля, вынесенное в отношение компании Google, оставлено без изменения, — заявила собеседница агентства.

В конце апреля мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 4 млн рублей за распространение недостоверных данных о погибших в ходе спецоперации на Украине. Основанием для возбуждения дела стали опубликованные на YouTube ролики со сведениями о потерях ВС РФ и жертвах среди мирного населения.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) с мая начала принудительное взыскание с компании Google более 7,2 млрд рублей. Столичный суд оштрафовал сервис за распространение на YouTube материалов украинского нацбатальона «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) и террористического сообщества — структурного подразделения организации «Правый сектор» (организация признана экстремистской на территории РФ и запрещена), а также ряда иных запрещенных организаций.