Суд утвердил 19 лет колонии Навальному по делу об экстремизме

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Алексей Навальный

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобы защиты политика Алексея Навального на приговор по делу об экстремистском сообществе, сообщает РИА Новости. Это означает, что приговор о 19 годах колонии особого режима вступил в силу.

... Приговор Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — огласила решение судебная коллегия.

Навальный участвовал в слушании по видеосвязи из колонии.

В ближайшее время Навального должны перевести из колонии строгого режима в новое место отбывания наказания. В колонии особого режима отбывают наказание самые жестокие преступники: те, кто допустил особо опасный рецидив преступлений, кто приговорен к пожизненному лишению свободы, а также те, кто совершает преступление в период отбывания наказания. Кроме того, у политика будет меньше свиданий с родственниками, ему начнут реже доставлять посылки и бандероли.

4 августа Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу об экстремизме. Его обвинили по шести статьям: «Публичные призывы к экстремистской деятельности», «Финансирование экстремистской деятельности», «Реабилитация нацизма», «Вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий» и «Создание НКО, посягающей на права граждан РФ».

SOTA отмечала, что новый срок оппозиционного политика Алексея Навального в 19 лет по делу об экстремизме поглотит старый по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду.