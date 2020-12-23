Суд удовлетворил иск Роскомнадзора к Google и YouTube

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора к компании Google и видеохостингу YouTube о нарушении тайны частной жизни. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
Роскомнадзор подал иск о нарушении тайны частной жизни 10 декабря. В исковых требованиях представители ведомства требовали признать «деятельность интернет-страницы незаконной и нарушающей право гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну». Истец также требовал признать информацию, распространённую на интернет-ресурсе, обрабатываемой «с нарушением законодательства РФ в области персональных данных».
Исковые требования были удовлетворены в полном объёме,
Ранее в Роскомнадзоре назвали видеосервис YouTube лидером среди иностранных платформ по распространению фейковых новостей в 2020 году. Отмечается также, что 60% ложных новостей были так или иначе связаны с темой пандемии коронавируса.
Как сообщал NEWS.ru, Госдума приняла законопроект, наделяющий Роскомнадзор правом блокировать онлайн-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ. Под действие этого закона подпадают YouTube, Facebook и Twitter. В законе появилось понятие статуса «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Он может быть присвоен генпрокурором и его заместителями по согласованию с МИД РФ.