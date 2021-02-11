Суд сократил срок ареста рэпера Славы КПСС

Городской суд Санкт-Петербурга принял решение сократить срок ареста рэперу Вячеславу Машнову (Слава КПСС) до одних суток.
Согласно данным объединённой пресс-службы судов города, таким образом городской суд изменил постановление Куйбышевского районного суда,
Как писал NEWS.ru, 10 февраля Слава КПСС получил административный арест на семь суток решением Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга. Он признан виновным в мелком хулиганстве.
Славу КПСС задержали за участие в акции протеста 2 февраля в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального, но затем отпустили. О своём освобождении Гнойный
Ранее читинский блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный) предстал перед судом по обвинению в призывах к массовым беспорядкам и к экстремистской деятельности. Обвинение запросило для него наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении. По версии следствия, блогер разместил на своём канале в YouTube ролик, в котором, среди прочего, угрожал применить насилие в отношении силовиков.