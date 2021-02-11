Суд сократил срок ареста рэпера Славы КПСС

https://static.news.ru/photo/a487d9ac-6c58-11eb-9681-96000091f725_660.jpg Вячеслав Машнов Фото: kpss_begemot_official/instagram.com

Городской суд Санкт-Петербурга принял решение сократить срок ареста рэперу Вячеславу Машнову (Слава КПСС) до одних суток.

Согласно данным объединённой пресс-службы судов города, таким образом городской суд изменил постановление Куйбышевского районного суда, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, 10 февраля Слава КПСС получил административный арест на семь суток решением Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга. Он признан виновным в мелком хулиганстве.

Славу КПСС задержали за участие в акции протеста 2 февраля в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального, но затем отпустили. О своём освобождении Гнойный написал в Twitter. Он поблагодарил всех за поддержку и отметил, что судить его будут 10 февраля.

Ранее читинский блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный) предстал перед судом по обвинению в призывах к массовым беспорядкам и к экстремистской деятельности. Обвинение запросило для него наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении. По версии следствия, блогер разместил на своём канале в YouTube ролик, в котором, среди прочего, угрожал применить насилие в отношении силовиков.