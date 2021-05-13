Суд сократил срок ареста экс-мэру Екатеринбурга Ройзману

Свердловский областной суд сократил срок ареста экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, осуждённому за организацию несогласованной протестной акции, с девяти до одних суток. Об этом сообщает РИА Новости.
Апелляционные жалобы
Ройзману уменьшили срок по делу об организации акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые состоялись 31 января и 21 апреля. Поскольку наказания не суммируются, в общей сложности политику необходимо провести в заключении только одни сутки, которые он уже отбыл, пояснили в суде.
Ройзман свою вину
Кроме того, 26 марта суд уже оштрафовал Ройзмана на 40 тысяч рублей за участие в несанкционированных акциях 23 и 31 января. Таким образом, заявили адвокаты, его арест — это повторное наказание за одно и то же инкриминируемое деяние, что недопустимо по закону. Защитники политика собираются приговор «обжаловать вплоть до ЕСПЧ».