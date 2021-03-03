Суд снял с полковника-миллиардера Захарченко статус опасного преступника

Статус «склонного к побегу» снял с бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Лефортовский районный суд Москвы. Об этом рассказал адвокат бывшего полицейского.
Опасным преступником Захарченко признали за день до отправки в мордовскую колонию из СИЗО. Один из сотрудников ФСИН услышал, как экс-полковник сказал: «Коля и Миша ещё обо мне вспомнят». Оказалось, Коля и Миша — это имена оперативников ФСБ, которые
Адвокаты на суде хотели допросить сотрудника следственного изолятора, который составил рапорт о наклонностях Захарченко. При этом бывший сокамерник экс-полицейского написал суду из колонии, что Захарченко никогда не говорил о желании сбежать или совершить нападение на конвой.
Решение нижестоящего суда, который признал экс-полицейского опасным, Второй кассационный суд в Москве отменил 2 декабря 2020 года и отправил дело на пересмотр.
Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ в сентябре 2016 года. Ему инкриминировали получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. В ходе расследования у полковника были обнаружены денежные средства в иностранной валюте в размере 8,5 млрд рублей.
10 июня 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил уже лишённого звания Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117 млн рублей. Позже Мосгорсуд смягчил ему наказание до 12,5 года лишения свободы.
Ранее Захарченко удалили двустороннюю паховую грыжу. Хирургическая операция прошла в 2-м хирургическом отделении ГКБ № 20 им. А. К. Ерамишанцева, сообщал NEWS.ru.