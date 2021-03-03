Суд снял с полковника-миллиардера Захарченко статус опасного преступника

https://static.news.ru/photo/19d2cd8c-7c0f-11eb-8fae-96000091f725_660.jpg Дмитрий Захарченко Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Статус «склонного к побегу» снял с бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Лефортовский районный суд Москвы. Об этом рассказал адвокат бывшего полицейского.

Опасным преступником Захарченко признали за день до отправки в мордовскую колонию из СИЗО. Один из сотрудников ФСИН услышал, как экс-полковник сказал: «Коля и Миша ещё обо мне вспомнят». Оказалось, Коля и Миша — это имена оперативников ФСБ, которые сопровождали дело Захарченко, передаёт РИА Новости. Из-за этого бывшего полицейского и посчитали склонным к нападению на конвой и побегу. В ноябре 2019 года осуждённому присвоили статус «склонный к побегу».

Адвокаты на суде хотели допросить сотрудника следственного изолятора, который составил рапорт о наклонностях Захарченко. При этом бывший сокамерник экс-полицейского написал суду из колонии, что Захарченко никогда не говорил о желании сбежать или совершить нападение на конвой.

Решение нижестоящего суда, который признал экс-полицейского опасным, Второй кассационный суд в Москве отменил 2 декабря 2020 года и отправил дело на пересмотр.

Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ в сентябре 2016 года. Ему инкриминировали получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. В ходе расследования у полковника были обнаружены денежные средства в иностранной валюте в размере 8,5 млрд рублей.

10 июня 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил уже лишённого звания Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117 млн рублей. Позже Мосгорсуд смягчил ему наказание до 12,5 года лишения свободы.

Ранее Захарченко удалили двустороннюю паховую грыжу. Хирургическая операция прошла в 2-м хирургическом отделении ГКБ № 20 им. А. К. Ерамишанцева, сообщал NEWS.ru.