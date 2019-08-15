https://static.news.ru/photo/2ac5b322-bf5d-11e9-bb9f-fa163e074e61_660.jpg Майкл Калви Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Мосгорсуд оставил Майкла Калви под домашним арестом, при этом смягчил его условия. Он обвиняется в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд уточнил круг лиц, с кем имеет право общаться Калви.

Суд постановил исключить из резолютивной части ссылку на запрет общаться без письменного разрешения следователя с любыми лицами, уточнив в этой части — не общаться со свидетелями, потерпевшими, обвиняемыми или подозреваемыми, за исключением адвокатов, а также близких родственников, круг которых определен законом, — сообщили в суде.

Пресс-секретарь суда Ульяна Солопова обратила внимание на то, что мера пресечения Калви осталась прежней, а в предыдущее постановление внесены уточнения «для более верной, юридически корректной формулировки».

Обвиняемый останется под домашним арестом до 13 октября.

Уголовное дело против Калви было возбуждено в феврале. Следствие считает, что он участвовал в схеме похищения 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Согласно этой версии, Калви был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд. ПКБ решило вернуть долг через отступное — 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в 3 млрд руб. Как считает следствие, реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тыс. руб.

Ранее News.ru писал о том, что суд отпустил фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест.