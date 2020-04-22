Суд смягчил меру пресечения экс-главе НПО им. Лавочкина

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Мосгорсуд смягчил меру пресечения бывшему гендиректору АО «НПО им. С.А. Лавочкина» Сергею Лемешевскому и адвокату Игорю Третьякову. Они переведены под домашний арест, где будут находиться до 26 июля.

Адвокат Третьякова Станислав Шостак назвал прошедший в Мосгорсуде процесс очень качественным и отметил педантичность судьи в рассмотрении доводов следствия и защиты.

Судья Поспелова вынесла, на мой взгляд, совершенно законное и справедливое решение, и это вселяет в нас уверенность в том, что все будет хорошо, — сказал он ТАСС.

Лемешевский, Третьяков, а также бывший руководитель дирекции правового обеспечения НПО им. Лавочкина Екатерина Аверьянова обвиняются в хищении 330 млн рублей. Потерпевшей по уголовному делу является корпорация Роскосмос. Виновными фигуранты себя не признают.

Ранее NEWS.ru писал, что имущество обвиняемых по делу арестовано. Общая его стоимость составляет 400 мн рублей.