Суд признал законным штраф Дудю за ЛГБТ-пропаганду

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Юрий Дудь

Лефортовский районный суд Москвы отклонил жалобу журналиста Юрия Дудя (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента), который ранее был оштрафован на 120 тысяч рублей за ЛГБТ-пропаганду, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Таким образом, суд оставил решение о штрафе без изменений.

Постановление мирового судьи судебного участка № 271 в отношении Дудя оставлено без изменений, — рассказал собеседник агентства.

18 июля в Госдуму внесли поправки о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В пояснительной записке к документу сказано, что публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, но и всего российского общества. Ранее запрет действовал лишь в отношении ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты планируют рассмотреть инициативы по данному вопросу в ходе осенней сессии, и выразил уверенность в том, что законопроекты будут приняты.

Социолог Роман Кузнецов посчитал, что подобную идею мог предложить политик, который «хочет выстроиться в очередь» к Володину. Он подчеркнул, что проблему пропаганды ЛГБТ в России можно назвать искусственной.