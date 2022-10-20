Суд Санкт-Петербурга впервые признал незаконной мобилизацию местного жителя

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Приморский суд Санкт-Петербурга вынес первое в городе постановление о признании незаконным решения о мобилизации гражданина, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. 29 сентября Алексея Рачеева призвали на военную службу по мобилизации, несмотря на то что он включен в централизованный список военнообязанных сотрудников организации, которая обеспечивает стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка и наличного денежного обращения.

Суд административное исковое заявление Рачеева удовлетворил частично, признав незаконным решение призывной комиссии Приморского района в части призыва Рачеева на военную службу по мобилизации, и возложил на комиссию обязанность повторно рассмотреть вопрос о призыве Рачеева, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские банки начали возвращать сотрудников, призванных в ходе частичной мобилизации. По данным источников на финансовом рынке, в военкоматы стали поступать списки, которые ЦБ составил на основе заявок кредитных организаций и отправил в Минобороны.

Сообщалось, что сформированные списки ЦБ отправил в Минобороны уже 30 сентября, но предоставляемые банками списки сотрудников в военкоматах либо принимали с большой неохотой, либо не принимали вовсе, ссылаясь на необходимость официального подтверждения от Генштаба. Затягивание процедуры подтверждения брони связали, в частности, с тем, что списки банковских сотрудников доставляют в военкоматы не по электронной почте, а на бумаге с печатью и подписью.