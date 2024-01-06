Суд рекомендовал израильскому банку разблокировать перевод Абрамовича

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Судья окружного суда Тель-Авива Ярдена Серусси заявила, что санкции Евросоюза против Романа Абрамовича не применяются в Израиле, передает Globes. В связи с этим она рекомендовала банку «Мизрахи Тефахот» разблокировать пожертвование бизнесмена на сумму 8 млн шекелей в пользу спасателей-добровольцев ZAKA.

Решение было принято после жалобы Абрамовича и ZAKA на отказ банка, который связал блокировку санкциями ЕС и Великобритании, что мешало совершению транзакций. Судья выразила свою готовность одобрить запрос, обращая внимание на то, что банк получил запрос на перевод средств между израильскими счетами.

Серусси подчеркнула необходимость рассмотреть ситуацию в контексте действующих санкций, отметив, что эти ограничения не распространяются на Израиль. Судья также подчеркнула важность пожертвования для помощи Израилю в сложное время и спросила, разумно ли для банка соблюдать европейские санкции в этом случае.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года Абрамович потерял $308 млн. В июне он и Александр Абрамов решили не выдвигать своего представителя в совет директоров компании «Норникель» в 2023 году. По данным журналистов, кипрская компания Crispian Investments Limited, акционерами которой и являются российские бизнесмены, владеет около 4% «Норникеля».