Суд разрешил прогулки журналистке DOXA Алле Гутниковой

https://static.news.ru/photo/764680f4-a81f-11eb-a9cd-96000091f725_660.jpg Алла Гутникова Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию журналистки издания DOXA Аллы Гутниковой. Девушка обжаловала запрет определённых действий, который избрал для неё Басманный суд. Теперь ей позволены двухчасовые прогулки, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Ей можно выходить из дома с 08:00 до 10:00. Также Алле по её просьбе изменили адрес, по которому она должна исполнять меру пресечения, — цитирует DOXA решение судьи.

Апелляции на меры пресечения ещё троим журналистам издания — Армену Арамяну, Наталье Тышкевич и Владимиру Метелкину — были рассмотрены 26 апреля. Им также разрешили двухчасовые прогулки с 8 до 10 утра.

Мера пресечения включает в себя запрет выходить из дома за исключением двух утренних часов, пользоваться Интернетом, телефоном и общаться с кем-либо, кроме адвоката, следователя и близких родственников. Срок запрета определённых действий — до 14 июня 2021 года.

Журналистам студенческого журнала DOXA Арсену Арамяну, Алле Гутниковой, Владимиру Метёлкину и Наталье Тышкевич предъявили обвинение в вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность (статья 151.2 УК). Утром 14 апреля у них дома прошли обыски. Уголовное дело, в рамках которого им предъявили обвинение, возбудили ещё 22 января, по нему обвиняемым также проходит соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков.

Поводом для возбуждения уголовного дела против журналистов стал видеоролик накануне митингов в поддержку Навального. В нём они рассказывали, что угрозы администраций вузов отчислением за участие в митингах незаконны. Вскоре на видео отреагировал Роскомнадзор и потребовал удалить его. DOXA выполнил требование, однако затем подал иск в суд с просьбой признать действия ведомства незаконными.