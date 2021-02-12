Суд разрешил Навальному лично прочитать заявление Игната Артёменко

https://static.news.ru/photo/2c915038-6d14-11eb-a5a1-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Суд разрешил Алексею Навальному лично посмотреть заявление ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, вызвавшее у обвиняемого вопросы. Кроме того, инстанция сделала оппозиционеру очередное замечания за крики, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Мы видели этого человека (Игната Артёменко. — NEWS.ru). Он прочитал три строчки по бумажке, не понимал вопросов и вообще был чуть жив, что нормально в 95 лет. И вы хотите, чтобы мы поверили, что он набрал на компьютере текст на страницу с оборотами вроде «полностью доверяя представлению моих интересов государственным обвинителем», — заявил Навальный.

В июне 2020 года Навальный в Twitter репостнул видео, где разные публичные люди призывали проголосовать за поправки в Конституцию. Участников ролика, среди которых был и фронтовик Игнат Артёменко, он назвал «продажными холуями». СК усмотрел в этом состав преступления по статье о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК).

Кроме того, адвокат оппозиционера Алексея Навального заявила ходатайство об отводе судьи Веры Акимовой. По словам Ольги Михайловой, в судебном заседании выявились факты того, что судья находится под посторонним влиянием. Отмечается, что за несколько минут с начала рассмотрения дела судья успела сделать два замечания. Одно Навальному — за неуважение к суду, сразу после этого второе замечание — его адвокату.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин высказался о представителях российской оппозиции, которые идут на сделки с западными странами. Он отметил, что таких людей надо называть не оппозицией, а несколько иначе.