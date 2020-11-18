Суд рассмотрит дело рядового Шамсутдинова 23 ноября

https://static.news.ru/photo/6e1ba948-2a31-11eb-aec6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Инцидент Барнаул/vk.com

Дело расстрелявшего в Забайкалье восьмерых сослуживцев рядового Рамиля Шамсутдинова суд начнёт рассматривать 23 ноября

Как сообщает РИА Новости, судебное заседание состоится в здании Читинского гарнизонного военного суда с участием коллегии присяжных.

Ранее экспертиза признала Шамсутдинова психически здоровым, вину в преступлении он признал.

Шамсутдинова арестовали по подозрению в расстреле сослуживцев при сдаче караула в закрытом посёлке Горный в Забайкальском крае 25 октября 2019 года. По версии следствия, от рук Шамсутдинова погибли восемь человек, двое получили ранения. По данным стороны защиты, стрельба стала реакцией срочника на психологическое и физическое насилие, которому он подвергся в отдалённой воинской части.

Как писал NEWS.ru, защита Шамсутдинова попросила провести повторную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Юристы также настаивают на исключении из материалов дела некоторых доказательств, которые считают недопустимыми. Кроме того, по словам защиты, прокурор в ходе предварительного слушания заявил ходатайство о незначительном смягчении обвинения.

За моральный вред, связанный с гибелью и ранениями близких, 10 семей погибших и пострадавших во время стрельбы требуют компенсаций, общая сумма которых составляет порядка 30 млн.