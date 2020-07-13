Суд рассмотрит апелляцию по делу Сафронова 16 июля

https://static.news.ru/photo/6771f298-c517-11ea-9ccc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд в четверг, 16 июля, проведёт заседание, на котором поднимут вопрос обоснованности содержания Ивана Сафронова под стражей и рассмотрят апелляционную жалобу защиты бывшего корреспондента.

Об этом адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал радиостанции «Москва FM». Юрист подчеркнул, что на заседании 16 июля сторона защиты сможет в очередной раз обратить внимание суда на противоречия в обвинении.

Иван Сафронов работал в изданиях «Коммерсант» и «Известия». В мае 2020 года он занял должность советника по информационной политике главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. 7 июля в Москве Сафронова задержали. ФСБ сообщила, что подозревает бывшего журналиста в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Дома у Сафронова и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой прошли обыски. 13 июля бывшему работнику СМИ официально предъявили обвинение в госизмене.

В марте 2019 года статья Сафронова в «Коммерсанте» о планах России поставить в Египет истребители Су-35 стала поводом для возбуждения административного дела в отношении издания за разглашение охраняемых законом сведений.

Как передавал NEWS.ru, задержание и предъявление обвинений Сафронову, по словам главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, не имеют связи с его текущей профессиональной деятельностью.