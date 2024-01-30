Суд рассмотрел первое дело о демонстрации радужного экстремистского флага Суд в Саратове отложил рассмотрение дела о ‎демонстрации радужного флага

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Ленинский районный суд города Саратова отложил до 5 февраля рассмотрение дела о ‎демонстрации символики экстремистской организации за публикацию фотографий радужного флага, передает «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Суд намерен допросить оперативника, который делал скриншоты постов фотохудожницы Инны Мосиной.

Сотрудник заметил посты в Instagram (деятельность в РФ запрещена) 13 декабря 2023 года — до того, как признание символики ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) экстремистской вступило в силу. Девушка утверждает, что самую раннюю публикацию выложила еще три года назад, а страницу в соцсети удалила после звонка участкового.

Адвокат Мосиной Денис Руденко заявил о невозможности установить, является ли радужный флаг символикой запрещенной организации, так как Минюст таких подробностей не публиковал. Также, по его словам, в административном протоколе не указано, когда совершено правонарушение, и нет ссылок на законы.

Ранее российскую медиагруппу «Виасат» оштрафовали на 1 млн рублей за распространение среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях. В структуру организации входят 13 платных телеканалов и стриминговый сервис viju. Суть претензий к «Виасату» не уточнили.