Суд продлил срок содержания в СИЗО историку-расчленителю Соколову

https://static.news.ru/photo/2dcdc0dc-3897-11eb-a14b-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Историк-расчленитель Олег Соколов пробудет в следственном изоляторе до 23 марта. Решение о продлении учёному срока содержания под стражей 7 декабря принял суд в Санкт-Петербурге.

Соколов признал вину в убийстве сожительницы, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко в ночь на 8 ноября 2019 года. Он застрелил её из обреза, а затем расчленил тело, чтобы избавиться от него. Следующим утром Соколова вытащили из реки Мойки. При нём находился рюкзак, в котором позже обнаружили части тела девушки.

На заседании 7 декабря судья приняла решение оставить расчленителя в СИЗО до 23 марта. О продлении срока содержания под стражей ходатайствовала сторона обвинения. Потерпевшие поддержали эту просьбу. Защита оставила данный вопрос на усмотрение суда, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, юристы Соколова подали иск к Первому каналу. Об этом сообщил его адвокат Александр Торгашёв.

Сторона Соколова выразила возмущение информацией, обнародованной бывшей возлюбленной учёного Екатериной Пржигодзкой в эфире передачи «Док-ток» с Ксенией Собчак. Адвокат заявил, что Соколов намерен взыскать с телеканала и со своей экс-спутницы по тысяче рублей за порочащие и не соответствующие действительности сведения об избиении Пржигодзкой, которое Соколов якобы совершил в 2008 году.