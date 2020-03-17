https://static.news.ru/photo/11548592-6851-11ea-84aa-fa163e074e61_660.jpg Алексей Хотин Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Басманный суд ещё на месяц продлил домашний арест бывшему главному акционеру банка «Югра» Алексею Хотину. Об этом сообщило ТАСС.

Отмечается, что 28 июля 2019 года Центробанк отозвал у «Югры» лицензию и подал иск о его ликвидации. В капитале банка была выявлена недостача в размере 143 млрд рублей, эту оценку ЦБ пришлось уточнять дважды. Хотин обвиняется в хищении у банка 7,5 млрд рублей.

Срок домашнего ареста в отношении Хотина продлён до 19 апреля 2020 года, — говорится в решении суда.

Срок домашнего ареста до 14 мая продлён также экс-директору столичного филиала банка «Югра» Нине Черновой, которая в рамках этого дела была взята под стражу и находилась в СИЗО почти полгода.

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