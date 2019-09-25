https://static.news.ru/photo/99d44d92-df7d-11e9-8ba0-fa163e074e61_660.jpg Егор Жуков Фото: instagram.com/realzhukov

Басманный суд продлил домашний арест Егору Жукову и заключение под стражу Самариддину Раджабову. Жуков обвиняется в призывах к экстремизму через Интернет (ст. 280 УК), Раджабов — в применении насилия по отношению к представителю власти (ст. 318 УК). Также с него не сняты обвинения в участии в массовых беспорядках (ст. 212 УК), передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Ходатайства следователя о продлении меры пресечения и Жукову, и Раджабову рассматривались в одном судебном заседании судьёй Наталией Дударь.

Суд постановил продлить меру пресечения в виде домашнего ареста Жукову и в виде содержания под стражей Раджабову на три месяца, то есть до 27 декабря 2019 года, — огласила решение судья.

2 августа Пресненский суд арестовал Егора Жукова за участие в акции 27 июля до 27 сентября по обвинению в участии в массовых беспорядках. 2 сентября уголовное преследование по этому составу преступления прекращено за непричастностью, но возбуждено другое — о призывах к экстремизму через Интернет за свои ролики на YouTube. 3 сентября ему изменена мера пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.

Самариддин Раджабов задержан на акции 27 июля, позже ему было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках, а также в применении насилия по отношению к силовику. По версии следствия, он бросил пластиковую бутылку в полицейского.

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