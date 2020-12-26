Суд продлил арест супруги рэпера Картрайта до конца февраля

https://static.news.ru/photo/1db46914-479f-11eb-add6-fa163e074e61_660.jpg Энди Картрайт Фото: vk.com/andy_cartwright

Суд в Санкт-Петербурге продлил до конца февраля содержание под стражей супруге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марине Кохал, обвиняемой в его убийстве.

Смольнинский районный суд города Санкт-Петербург вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал сроком по 28.02.2021, — цитирует РИА Новости сообщение объединённой пресс-службы судов Северной столицы.

Адвокаты Кохал просили изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы.

Расчленённое тело Александра Юшко было обнаружено в квартире на Невском проспекте. Органы мужчины лежали в пакетах в холодильнике. Супруга рэпера Марина Кохал объяснила, что её муж якобы умер от передозировки наркотиками. Чтобы никто не узнал об обстоятельствах его гибели, женщина решила придумать версию о его исчезновении и расчленила тело. Следователи подозревают женщину в причастности к убийству мужа.

Как сообщал NEWS.ru, житель Санкт-Петербурга обнаружил в Юнтоловском заказнике женскую голову. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов откопали труп. Установлено, что погибшей была женщина 40–45 лет.