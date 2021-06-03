Суд продлил срок ареста Фургалу

https://static.news.ru/photo/78b69ae2-c46a-11eb-b469-96000091f725_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Басманный суд Москвы продлил на месяц содержание под стражей бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. В общей сложности срок его пребывания в СИЗО составит один год, сообщает ТАСС.

Ходатайство о продлении меры пресечения поступило от следствия. Суд его удовлетворил. Экс-губернатор останется под арестом до 7 июля.

Защита Фургала, в свою очередь, просила смягчить меру пресечения на домашний арест, рассказали агентству в пресс-службе суда.

Фургал был задержан 9 июля 2020 года, доставлен в Москву и арестован. Его обвиняют в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей в Хабаровском крае и амурской области в 2004-2005 годах. Виновным себя бывший губернатор не признаёт.

Ранее сообщалось, что Фургал избежал пожизненного лишения свободы. По словам его адвоката Бориса Кожемякина, причиной стало истечение срока давности нескольких эпизодов уголовного дела. Впрочем, суд всё же может признать Фургала виновным по части или по всем инкриминируемым эпизодам.