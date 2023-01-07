Суд продлил арест владельцу сгоревшего клуба «Полигон» Суд продлил арест владельцу сгоревшего в Костроме клуба «Полигон» Мирзоеву до 5 апреля

Фото: Ольга Евтушкова/РИА Новости

Басманный суд Москвы продлил арест владельцу сгоревшего в Костроме клуба «Полигон», депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву, сообщает ТАСС со ссылкой на судебное постановление. Чиновник пробудет под стражей до 5 апреля. Арест также продлили директору компании «Империя» Наталье Белоноговой, чья фирма занималась организацией работы клуба.

Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Мирзоева Ихтияра на три месяца, то есть до 5 апреля, — сказано в документе.

При этом суд не удовлетворил ходатайство со стороны защиты обвиняемых об изменении меры наказания.

Мирзоев проходит по статье 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей). А Белоногова — по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Пожар в кафе «Полигон» произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий ранг сложности. В результате пожара, по последним данным, погибли 13 человек. Предполагаемого виновника задержали в шести километрах от места происшествия.

По данным СМИ, мужчина недавно вернулся из зоны проведения спецоперации. Он признал вину. По данным правоохранителей, он несколько раз выстрелил из охотничьей ракетницы, из-за чего пламя распространилось за считанные минуты.