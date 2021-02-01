Суд продлил арест счетов ФБК до мая

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Басманный суд Москвы продлил до 3 мая 2021 года срок ареста счетов родственников оппозиционера Алексея Навального, а также директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесён Минюстом в список иноагентов) Ивана Жданова. Об этом сообщили в пресс-службе суда, добавив, что в общей сложности арестовано более 130 счетов.

В понедельник в суде были рассмотрены четыре материала о продлении ареста счетов родственников Навального и Жданова, <...> продлили срок ареста до 3 мая, — цитирует ТАСС представителя Басманного суда.

Арест на счета ФБК и НКО «Защита прав граждан» был наложен в рамках расследования уголовного дела о легализации денежных средств. По версии следствия, с января 2016 по декабря 2018 года лица, имеющие отношения к ФБК, легализовали крупную сумму денег, полученную заведомо преступным путём. Впоследствии эти средства были направлены на финансировании организации. Всего было арестовано более 75,5 млн рублей. По оценкам адвокатов, сумма на арестованных счетах может быть в десятки раз больше.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители Фонда борьбы с коррупцией сами подтвердили статус организации как де-факто, так и де-юре. Они сделали это, по мнению Пескова, обратившись к властям США с призывом ввести очередные санкции против российских граждан.