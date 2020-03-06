https://static.news.ru/photo/a483043e-5fea-11ea-a2ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: АГН «Москва»

Гражданин Таджикистана Кароматулло Джаборов, разыгравший в поезде столичного метрополитена «приступ коронавируса», арестован ещё на два месяца. Решение принял Черёмушкинский суд Москвы.

Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Джаборову меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, до 8 мая, — цитирует РИА Новости судью Сергея Хомякова.

В ходе судебного заседания Джаборов заявил о раскаянии, а также попросил прощения у людей, которые находились в вагоне метро и могли напугаться из-за его шутки. Кроме того, он сообщил, что у него на иждивении официальная и гражданская жёны, последняя родила ребёнка. Также пранкер назвал арест слишком суровой мерой, поскольку он никому не принёс страдания.

Как сообщил NEWS.ru, следователь ходатайствовал об аресте мужчины сразу после задержания, поскольку тот не проживал по адресу, указанному в протоколе допроса. Джаборову грозит до семи лет лишения свободы.