Суд оставил в силе продление ареста Кара-Мурзе до 12 декабря

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Владимир Кара-Мурзе

Московский городской суд оставил в силе продление ареста российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе до 12 декабря, передает Telegram-канал «ОВД-Инфо» (признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента). Кара-Мурза находится под стражей с конца апреля по обвинению в государственной измене и распространении фейков про армию РФ.

Мосгорсуд оставил в силе продление ареста политику Владимиру Кара-Мурзе до 12 декабря. Заседание апелляционной инстанции проходило в закрытом режиме, — указано в сообщении.

Ранее в отношении Кара-Мурзы возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Ему грозит 20 лет тюрьмы. По версии следствия, на протяжении многих лет Кара-Мурза оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России. Как утверждает источник RT в Следственном комитете, публицист якобы получал за это около $30 тысяч в месяц (порядка 1,7 млн рублей).

Позже у Кара-Мурзы нашли британское подданство и американский документ с видом на жительство. У его жены Евгении также есть гражданство США.