Мосгорсуд продлил содержание в СИЗО эксперту Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Суд удовлетворил ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемой Зиминой до 3 декабря 2019 года, — цитирует представителя суда ТАСС.
Антонина Зимина работала директором Балтийского центра диалога культур, где также работал и её супруг Константин Антонец. Затем она стала внештатным экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.
Зимина и Антонец проходят по статье УК «Госизмена». Вину они не признают и считают, что обвинения сфабрикованы. Подробности уголовного дела силовики не разглашают в связи с наличием в нём грифа «секретно».
Как писал News.ru, Зимина была задержана летом 2018 года. Ей вменяют передачу секретных данных в Литву и рассекречивании сотрудника ФСБ.