https://static.news.ru/photo/7ae0d8e8-ca55-11e9-a4dc-fa163e074e61_660.jpg Антонина Зимина Фото: FondGorcakova/facebook.com

Мосгорсуд продлил содержание в СИЗО эксперту Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Суд удовлетворил ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемой Зиминой до 3 декабря 2019 года, — цитирует представителя суда ТАСС .

Антонина Зимина работала директором Балтийского центра диалога культур, где также работал и её супруг Константин Антонец. Затем она стала внештатным экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.

Зимина и Антонец проходят по статье УК «Госизмена». Вину они не признают и считают, что обвинения сфабрикованы. Подробности уголовного дела силовики не разглашают в связи с наличием в нём грифа «секретно».

Как писал News.ru, Зимина была задержана летом 2018 года. Ей вменяют передачу секретных данных в Литву и рассекречивании сотрудника ФСБ.