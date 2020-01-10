https://static.news.ru/photo/666eb910-33b5-11ea-8092-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальнику ГУФСИН по Ростовской области Муслиму Даххаеву на два месяца продлили срок содержания под стражей. Данное решение вынес Ленинский районный суд, сообщает ТАСС.

Ленинский суд продлил срок содержания под стражей на два месяца, — рассказали в правоохранительных органах.

В Ростовской области 13 ноября сотрудники ФСБ задержали всё руководство местного УФСИН во главе с Муслимом Даххаевым, который является руководителем местного управления всего два года. Сообщается, что Даххаева, а возможно, и его заместителей, подозревают в разглашении государственной тайны и коррупции.

Как ранее писал NEWS.ru, представители ФСИН опровергли информацию, что у первого заместителя директора службы Анатолия Рудого проходят обыски.