https://static.news.ru/photo/39c8ecfe-2632-11ea-ae4c-fa163e074e61_660.jpg Александр Почуев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста историку Олегу Соколову, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил продлить Соколову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на три месяца, то есть до 9 апреля 2020 года, - огласила решение судья.

Заседание проходило без участия Соколова - он находится на стационарной судебной психиатрической экспертизе. Адвокат Александр Почуев просил отложить судебное заседание до окончания экспертизы, чтобы его подзащитный также мог на нем присутствовать. Однако суд решил рассмотреть ходатайство без обвиняемого.

В суде следователь сообщил, что срок следствия продлён до 9 апреля 2020 года и просил продлить арест на тот же срок.

Адвокат Почуев просил изменить меру пресечения на домашний арест, сказав, что родители Соколова согласны принять его у себя дома.

Олег Соколов - известный ученый-историк, доцент СПбГУ. Он обвиняется в убийстве своей возлюбленной, 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Обвиняемый признался в преступлении. Он убил ее выстрелом в голову, затем расчленил и пытался утопить части тела в Мойке. Дело вызвало широкий общественный резонанс.

Ранее NEWS.ru писал о том, что библиотека МГУ закупает книгу историка Соколова с предисловием Гоблина.